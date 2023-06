Malfitano guarda all'estero: "Ho un preferito per il dopo Kim". E fa il nome

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli già da tempo ha messo in cantiere l'idea di dover sostituire Kim, per cui la società si è già mossa per trovare l'erede. Sento parlare tanto di Danso del Lens e sicuramente per quello che ho potuto vedere nei vari video sul web è sicuramente un giocatore di grande affidamento. Ritengo che De Laurentiis non si faccia trovare impreparato nel momento in cui si realizzerà la cessione di Kim".