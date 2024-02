Marolda difende Mazzarri: “E’ il meno responsabile! Le colpe partono da ADL”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Mazzarri è il meno responsabile della situazione attuale del Napoli. Il quarto posto adesso è complicatissimo, gli azzurri sono a 7 punti dall’Atalanta e ci sono cinque squadre in lotta: per raggiungere l’obiettivo servirebbero dieci vittorie e cinque pareggi. Per quanto riguarda la prestazione, non mi è dispiaciuta in confronto ad altre gare disputate quest’anno.

Si attende il recupero di giocatori importanti davanti per migliorare la fase offensiva, mentre per quanto riguarda la difesa i centrali sono scarsi. Mazzarri via? Se venisse esonerato chi arriverebbe al suo posto e quali sarebbero le prospettive per la squadra in questa stagione? Le colpe per questa annata sono di altri, a partire da ADL in giù”.