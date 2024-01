Martino: "Leggo formazioni difensive, Mazzarri deve osare e dare una chance a Lindstrom!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino: "Il Napoli in Supercoppa ha dimostrato di saper difendere, ma leggo in giro formazioni un po' troppo prudenti. Mi aspetto Lindstrom sicuramente in campo, merita un'occasione. Al di là dei soldi spesi è arrivato il momento di vederlo, capisco che non dà una mano in fase passiva perchè viene da un altro calcio, ma devi osare. Io mi aspetto Politano e Lindstrom insieme dietro Raspadori".