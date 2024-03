Moggi: "Avevo detto Sarri al Napoli, ma ha litigato di brutto con Calzona"

TuttoNapoli.net

“Direttore sportivo del Napoli l’anno prossimo? Se ne sentono troppi, ma hanno già Meluso… Non credo che De Laurentiis cambierà direttore sportivo, altrimenti sconfesserebbe se stesso e tutto il lavoro fatto”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex dg della Juventus Luciano Moggi intervistato per la rubrica “A tu per tu”.

Chi sarà l’allenatore del prossimo anno?

“Il Napoli ha bisogno di qualcosa di concreto. Secondo me andrà Italiano”.

Aveva pronosticato Sarri…

“Avevo pensato a lui perché c’è Calzona. Mi ero fatto un conto normale: essendoci Sarri libero la soluzione poteva essere lui primo e l’altro secondo. Invece hanno litigato di brutto. Per Sarri c’era anche la possibilità che andasse alla Fiorentina ma lì non lo vogliono, andrà Gilardino”.