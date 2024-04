Montervino sul cambio prima del 2-2: "Era giusto, un saltatore in più perché loro fortissimi"

L'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha commentato il gol del 2-2 della Roma e la mossa contestata di Calzona

Nel corso di Canale 8, l'ex capitano azzurro Francesco Montervino ha commentato il gol del 2-2 della Roma e la mossa contestata di Calzona di cambiare prima dell'angolo: "Ha fatto bene, Calzona, loro sono straordinari sui calci d'angolo e mette un marcatore in più. Difficilmente si cambia su calcio d'angolo, ma io l'ho trovato giusto, la Roma è straordinaria, è fortissima sui calci d'angolo, poi Traoré era fuori dalle marcature. Traoré non sarebbe poi andato a saltare, Ostigard è un grande saltatore.

Poi è chiaro che non si fanno cambi prima, ma io non l'ho visto negativamente. Entra proprio per evitare quella situazione".