Mpasinkatu: "A Garcia lasciata la patata bollente. Con un allenatore giovane sarebbe stato diverso"

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. "Quando si cambia un allenatore dopo aver vinto non è mai facile. A Garcia gli si può dir tutto ma ha allenato squadre importanti, non è un giovincello. Si è preso la patata bollente.

Quando si cambia un allenatore importante io sono più per ricominciare con un allenatore giovane come Italiano o Dionisi ad esempio. Anche la piazza asseconda di più un allenatore giovane alle prime esperienze. Oltre Garcia anche molti giocatori hanno avuto un rendimento peggiore rispetto allo scorso anno".