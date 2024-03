Pastore: “Comunicazione Inter fallimentare su Acerbi! In stazione sembrava Manenti a Parma…”

Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato a Cronache di Spogliatoio il caso Juan Jesus-Acerbi

Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato a Cronache di Spogliatoio il caso Juan Jesus-Acerbi: “Il passaggio più fastidioso di Acerbi è sul capire male. C’è tutto ciò che non si deve fare come comunicazione. C’è un fallimento comunicativo anche dell’Inter. Acerbi si commenta da solo, a me lascia perplesso il comportamento dell’Inter, una squadra internazionale che ha fallito qualsiasi regola di comunicazione.

Mandano a parlare Dimarco, non il miglior oratore della storia, che dice pure lui frasi… non vedo dove sia il problema, dice, ed invece è il problema quello. Inzaghi sempre prudente, poi nulla, parte per la nazionale e l’Inter non ha subito un confronto? Nel comunicato dicono di non aver avuto il confronto e lasciano solo il giocatore in pasto si giornalisti fuori la stazione. Una scena che non si vede da tempo, addirittura da Manenti a Parma che camminava da solo con tutti dietro. Abbiamo parlato spesso di club che non sono in grado di gestire temi così importanti anche a livello internazionale. Si è rivelata incapace in questa tempesta”.