Pizzul: "Resto basito, così si mette in cattiva luce Juan Jesus che passa per visionario"

TuttoNapoli.net

L'assoluzione di Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto parole razziste a Juan Jesus nell'ultima Inter-Napoli, divide il mondo del calcio. Alla voce dei contro va una voce storica del calcio italiano come Bruno Pizzul: "Ero quasi sicuro che sarebbe stato squalificato, del resto ci sono dei precedenti in cui è bastato il sospetto. Invece l'interista se l'è cavato a buon mercato e sono basito, oltretutto l'assoluzione di Acerbi mette in cattiva luce Juan Jesus: ora passa per un visionario che si è inventato tutto, mi dispiace e non mi sembra giusto".