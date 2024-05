Cds - Altra occasione sprecata, dal 4 maggio sono passati 10 anni!

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così la partita del Napoli a Udine

L'edizione odierna del Corriere dello Sport commenta così l'ennesima vittoria buttata via nel finale da parte del Napoli ieri a Udine: "L'ennesimo errore difensivo, l'ennesima delusione, l'ennesima occasione sprecata. Neanche i bei vecchi tempi riescono a svegliare il Napoli: i 368 giorni dopo la notte dello scudetto a Udine, sembrano dieci anni. Un'eternità. Troppe cose sono cambiate in peggio.

E questa volta non è bastato neanche Osimhen, il centravanti senza tempo che al 6' della ripresa aveva fatto gol nella stessa porta in cui aveva inchiodato il trionfo un anno fa, però al 7': inesorabile, al 92', arriva la beffa firmata da Success. Una rete che sbriciola un po' di più le speranze degli ex campioni d'Italia di conquistare un posticino nell'Europa di consolazione, ma che tiene a galla la missione-salvezza dell'Udinese di Fabio Cannavaro".