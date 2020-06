Rai, Pecci: "Napoli meglio nella ripresa, è rimasto corto e non ha fatto giocare l'Inter"

Eraldo Pecci, ex calciatore e opinionista Rai, nel post-partita è intervenuto dagli studi dell'emittente per commentare Napoli-Inter: "L'Inter è fatta per proporre, il Napoli per adattarsi al gioco degli altri. Il Napoli è uscito con maggiore autorità nella ripresa, quando l'Inter è calata. E' stato compatto, corto e così per l'Inter è stato complicato fare gioco, non ci riusciva".