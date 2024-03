Ravanelli elogia Osimhen: "È tra le migliori tre punte al mondo, sarà dura rimpiazzarlo"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "Può succedere avere un'annata non brillante. Dopo l'abbandono di Spalletti era nell'aria che sarebbe stata una stagione non facile. È logico che quando giochi in una squadra importante come il Napoli, dovresti avere la personalità di continuare a fare bene. Invece quest'anno ci sono stati mille problemi.

Conte? Lo conosco perché ci ho giocato insieme. Credo che avrebbe potuto continuare il lavoro di Spalletti. Per farlo serviva scegliere un allenatore credibile, cosa che secondo me non è stata fatta del tutto. Già dalla scelta del primo allenatore avevo pensato che non sarebbe stata una stagione facile. Osimhen? È tra i migliori tre/cinque attaccanti al mondo. Ha una ferocia incredibile, non ha paura di niente. Non sarà facile per il Napoli rimpiazzarlo".