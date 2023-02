Renica: "Spalletti ha fatto un capolavoro, il Napoli è ingiocabile"

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione Legends su Canale 8

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione Legends su Canale 8: "Il gioco di Spalletti è un capolavoro. Chiunque abbia la palla ha una soluzione, c'è una continua ricerca degli spazi, in fase di differenziazione il Napoli ti fa male in tanti modi diversi: in triangolazione, con tagli centrali, con percussioni. Anche la rotazione dei centrocampisti è imprevedibile. Poi ci sono anche le riserve che quando entrano, segnano.