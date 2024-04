Schwoch: “Napoli incapace di vincerne 3 di fila, da questa squadra non mi aspetto più nulla"

L'ex azzurro Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'ex azzurro Stefan Schwoch ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Dal Napoli non mi aspetto più niente. Questa squadra ci ha abituato a non essere in grado di raggiungere gli obiettivi. Se gli azzurri non hanno vinto tre partite di fila finora, è impensabile immaginare che ne possano vincere sei nel finale. Lo scorso campionato è stato incredibile con un condottiero in panchina, capace di tirare fuori il massimo da tutti. Questo Napoli è un lontano parente.

L’Empoli è una squadra che concede poco, ma ha giocatori che ripartono. I toscani segnano poco, ma non mollano mai, in perfetto stile Nicola. Servirà una grande prestazione da parte degli azzurri. Il calo di rendimento dei campioni finora è stato netto, mi riferisco ad Anguissa, allo stesso Lobotka, ma anche ad Osimhen. La mancanza di Spalletti è stata evidente: era lui il leader di questo gruppo”.