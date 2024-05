Scotto: "Non è vero che il Napoli non ha obiettivi, ci sono due traguardi raggiungibili"

“Mi fa piacere che Fabio Cannavaro abbia questa opportunità in serie A con l’Udinese, anche perché porta una ventata di freschezza e di comunicazione moderna". Così parla Giovanni Scotto, giornalista del “Roma” e di OttoChannel, ai microfoni de La Domenica Azzurra” su OttoChannel

"Mi auguro che il Napoli possa vincere e non è vero che la partita sia più importante per i friulani. Il Napoli ha ancora due obiettivi da raggiungere: le residue chance di approdare in Europa League o quelle più concrete di arrivare in Conference. Senza dimenticare che il club azzurro deve arrivare nelle prime otto della serie A anche per evitare i due turni in più di Coppa Italia, ad agosto e novembre, che potrebbero essere un problema per la preparazione. Se il Napoli facesse male anche a Udine sarebbe un disastro, non dimenticando che il Napoli non vince da un mese, dalla trasferta di Monza. Anche se a Castel Volturno nessuno parla di andare in Europa, Meret si è detto contento dei complimenti ricevuti dal presidente per il pari con la Roma, e in questo senso mi delude anche il presidente, me lo ricordavo più ambizioso. Perché, come diceva Spalletti, fare i complimenti dopo un pareggio è da perdenti”