Sindaco Dimaro: "Ritiro non in discussione. Slittamento? Da capire cosa dice il contratto"

Andrea Lazzaroni, Sindaco di Dimaro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul possibile slittamento del ritiro del Napoli: "Qui a Dimaro abbiamo un solo caso di contagio. Ancora non abbiamo sentito nessuno del Napoli, ma mi sembra prematuro.

Possibile ospitare il Napoli ad agosto? Bisogna capire cosa dice il contratto. Noi abbiamo un forte legame con la vostra città, vediamo come sono gli sviluppi. E' doveroso cominciare a fare dei ragionamenti in merito. Faremo tutti gli sforzi per fare questo. Il ritiro è un evento di ordinaria amministrazione. Avevamo già un cantiere attivato per una strada che va giù al campo sportivo con tanto di palestra per i calciatori"

Date? C'era la possibilità di slittare di 10 giorni arrivando fino a fine luglio. Per adesso non si mette in discussione il ritiro".