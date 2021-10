Sorrentino: "Napoli-Torino è sfida tra due grandi allenatori e sarà decisa da episodi"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Sorrentino, procuratore ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Chievo Verona: "Scudetto? È ancora presto, è un campionato equilibrato e, già dallo scorso anno con l’Inter, si è interrotto il predominio della Juventus. Quest’anno vedo che in parecchi sottovalutano l’Atalanta, io starei attento perché i nerazzurri di Gasperini sono sempre una formazione rognosa.

Tatarusanu o Mirante per sostituire Maignan? Sicuramente giocherà l’ex Fiorentina, per una questione di gerarchie e di confidenza col campo. Antonio è molto forte e si stava allenando con il Sorrento, ma è arrivato da appena due giorni a Milano. Senza il portiere francese, comunque, i rossoneri perdono un elemento importantissimo anche per il modo di giocare di Pioli, ovvero nella costruzione dal basso.

Il Torino di Juric può mettere in difficoltà il Napoli di Spalletti, ma gli azzurri, se vogliono continuare a sognare lo Scudetto, devono vincere. Sarà una sfida tra due grandi allenatori, che può essere decisa da un episodio.

Osimhen? Sta venendo fuori in maniera importante, dopo un primo anno difficile. Sempre meglio averlo in squadra che contro, così come Koulibaly che, oltre ad essere un grande difensore, contro di me ha uno score importante, addirittura una doppietta. Manolas o Rrahmani? Per fortuna ho scelto di fare altro nella vita, e non l’allenatore, perché prendere queste decisioni ti porta ad esaurirti, come dico sempre a mio padre e mio fratello (ride, ndr)”.