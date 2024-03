Tardelli: "Juan Jesus è il vero vincitore. Acerbi? Bastava dire 'scusa' e non questa frase..."

Ha suscitato polemiche la decisione del giudice sportivo che non ha squalificato Francesco Acerbi per le frasi rivolte a Juan Jesus durante Inter-Napoli. La mancanza di prove certe della frase razzista del nerazzurro è stata la causa di questo mancato provvedimento. Il numero 5 dei partenopei ha accolto con rabbia e delusione quanto emesso nella giornata di martedì e lo ha spiegato con un lungo post sui social.

Ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport Marco Tardelli ha commentare la questione: "I calciatori sono sotto i riflettori e dovrebbero essere esempi di educazione, quante volte lo sentiamo ripetere? Basterebbe avere la forza di dire 'ho sbagliato' e non 'sciacquatevi la bocca' come ho letto sui social".

È una storia in cui perdono tutti.

"Non tutti. Juan Jesus aveva sistemato tutto, perdonando Acerbi già in campo. Lui è il vero vincitore".