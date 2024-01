Torino, Vagnati blinda Buongiorno: "Presente e futuro del Toro: è concentrato sulla maglia granata"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "Esclusioni figlie del mercato? In realtà Soppy e Radonjic hanno avuto un piccolo problemino, mi auguro tornino a disposizione già martedì. Il secondo fa piacere sia seguito da grandi club, ma abbiamo la fortuna di non fare stravolgimenti. Valuteremo ogni opportunità, per tutti quanti.

Buongiorno? Fa parte del passato, del presente e del futuro del Torino: è concentrato sulla maglia granata".