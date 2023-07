Trombetti: "ADL è eccitato dalla sfida a distanza con Giuntoli, ecco cosa vuole dimostrare"

"E allora DeLa ancor più si impegnerà a risolvere nel migliore dei modi tutte le problematiche sul tappeto".

Cosa dirà De Laurentiis il 12 agosto? Guido Trombetti, rettore emerito della Federico II, ha scritto sulle colonne de Il Mattino: "L’uomo è di rara intelligenza. E in più, se un minimo lo conosco, è eccitato anche dalla sfida a distanza con Giuntoli. Date retta a me. I giornali del nord, dopo averlo quasi ignorato per anni, esaltano il neo ds bianconero come il messia sbarcato a Torino, preconizzando l’appannamento del Napoli fresco orfano del buon…cristiano.

E allora DeLa ancor più si impegnerà a risolvere nel migliore dei modi tutte le problematiche sul tappeto. Seguendole personalmente una ad una. Non fosse altro che per dimostrare che il deus ex machina è soltanto lui”.