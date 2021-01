Varriale: "Alla Roma è bastata una vittoria per cancellare le critiche. Gattuso merita di giocarsela..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Rai, Enrico Varriale, analizzando il momento del Napoli: "Quando i risultati non arrivano, le prestaizoni sono altalenanti, iniziano una serie di voci e problematiche alimentate dai social. Succede anche altrove, se fosse accaduto a Napoli ciò che è accaduto a Roma con il cambio ed il ko a tavolino, ma poi è bastata una vittoria per tornare terzi. Io vedo similitudini alla gestione Ancelotti ed è preoccupante, un po' di scollamento si inizia a vedere e non vorrei ci fossero situazioni già vissute in passato di nuovo alle porte. La svolta può essere di tanti tipi: una conferma di Gattuso, come ha fatto Giulini a Cagliari col rinnovo a Di Francesco quando tutti si aspettavano l'esonero, o diversa, ma Gattuso merita di giocarsi le sue carte fino alla fine. Con una vittoria a Verona alla fine avrebbe chiuso il girone d'andata nel migliore dei modi, invece è andata male, e c'era già il ko della Supercoppa dopo una prova non brillante".