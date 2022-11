Vieri avvisa: “Scudetto? Il Napoli ha 10 punti di vantaggio, ma attenzione alla Juve”

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato della lotta scudetto

Christian Vieri, intervenuto alla Bobo Tv, ha parlato della lotta scudetto: “La Juve è in lotta per lo scudetto. Peccato per la sosta perché stanno bene, stanno rientrando diversi giocatori. La Juve al completo vince le partite. Il Napoli ha 10 punti di vantaggio, però attenzione alla Juventus. A gennaio il Napoli sfiderà Inter e Juve, quindi occhio perché può accorciare. Stiamo attenti alla Juventus perché ha fatto 6 vittorie consecutive e si è ripresa molto bene”.