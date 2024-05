Bari choc: il ds Polito aggredito a calci e pugni dai tifosi!

TuttoNapoli.net

Momento delicato per il Bari. L’ultima giornata di campionato rappresenta una sfida da dentro o fuori per la formazione biancorossa che si gioca le ultime speranze di rimanere aggrappata alla salvezza. Intanto fuori dal campo si registra un episodio di violenza che riguarda il direttore sportivo Ciro Polito. Il dirigente nella giornata di ieri infatti è stato aggredito in maniera decisa con calci e pugni da quattro sostenitori del Bari in autogrill nei dintorni di Occhiobello di ritorno dalla trasferta a Cittadella.

Un segnale di nervosismo da parte dell’ambiente biancorosso che non aiuta in un momento molto delicato della stagione. Intanto la squadra che in questa stagione ha cambiato più volte guida tecnica cercando invano di dare una sterzata alla stagione si concentra sull’ultima partita di campionato vitale per le sorti baresi. Testa al Brescia. In palio ci sono le ultime speranze di provare a mantenere la Serie B attraverso i playout.