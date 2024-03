Calzona da record: ha viaggiato di notte e stamattina era già a Castel Volturno

L'allenatore del Napoli Ciccio Calzona è già arrivato a Castel Volturno per preparare la gara con l Atalanta

L'allenatore del Napoli Ciccio Calzona è già arrivato a Castel Volturno per preparare la gara con l Atalanta. Ha viaggiato tutta la notte per essere già in mattinata nel centro tecnico e guidare l'allenamento del pomeriggio. Lo riferisce Il Mattino nella sua edizione online. Oggi Napoli in campo per l'allenamento in vista della gara contro l'Atalanta.