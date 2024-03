Europei U21, l'Italia batte la Lettonia: 0 minuti per Ambrosino

Termina sul risultato di 2-0 il match tra Italia e Lettonia, valido per la qualificazione agli Europei Under 21. Decidono i gol di Casadei e Fabbian

Termina sul risultato di 2-0 il match tra Italia e Lettonia, valido per la qualificazione agli Europei Under 21. Pochi problemi per gli azzurrini che nei 90 minuti hanno concesso solo un tiro in porta, tenendo il 78% di possesso palla. Sblocca il match Cesare Casadei al minuto 32, e chiude le pratiche il centrocampista del Bologna, Giovanni Fabbian al 79esimo minuto. Non è neanche subentrato invece Giuseppe Ambrosino, attaccante del Catanzaro in prestito dal Napoli.

Consolidato così il primo posto nel girone per l'Italia Under 21. La classifica vede gli azzurrini in testa con 14 punti, segue l'Irlanda a 13 e al terzo posto c'è la Norvegia a 9 punti. Con la situazione attuale ci sarebbe la qualificazione diretta all'Europeo U21, il secondo posto vale il play-off mentre dal terzo in poi c'è l'eliminazione.