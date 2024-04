Sky - Ndicka, dal malore al Napoli in 14 giorni: è in crescita e De Rossi ci pensa

Possibile novità di formazione per la Roma in vista del match di domani contro il Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile novità di formazione per la Roma in vista del match di domani contro il Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli ultimi due allenamenti hanno visto Ndicka in grande crescita e, complici le ultime prestazioni non convincenti di Huijsen, De Rossi starebbe pensando di schierare l'ivoriano dal 1'.

In tal caso, per Ndicka sarebbe la prima partita dopo il grande spavento dello scorso 14 aprile contro l'Udinese, con gli esami che hanno escluso l'ipotesi infarto e hanno evidenziato "solo" un trauma toracico. Ricordiamo che martedì è arrivato l'ultimo comunicato giallorosso che annunciava la ripresa agonistica di Ndicka.