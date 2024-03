Insulti razzisti di Acerbi? L'interista rischierebbe (da regolamento) 10 giornate di squalifica

C'è un caso di razzismo nel finale di Inter-Napoli, protagonisti Juan Jesus e Francesco Acerbi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un caso di razzismo nel finale di Inter-Napoli, protagonisti Juan Jesus e Francesco Acerbi. Il difensore del Napoli ha infatti protestato con il direttore di gara, La Penna: dal labiale, il brasiliano sembrerebbe fare riferimento a presunti insulti razzisti rivolti a lui, durante la partita, dal difensore centrale dell'Inter. "Così non va bene", dice Juan Jesus, che indica più volte la patch No to Racism stampata sulle maniche delle maglie delle squadre impegnate in Serie A.

Cosa succederà? Se davvero le cose stessero come sembra aver detto Juan Jesus, la vicenda potrebbe non chiudersi qui. Molto dipenderà dalle eventuali segnalazioni degli ispettori federali, ma nel caso fossero confermate le presunte accuse del brasiliano, potrebbero seguire provvedimenti nei confronti di Acerbi. In particolare, il Codice di Giustizia Sportiva, prevede, all'art.28, sanzioni durissime nei confronti dei tesserati che si rendano protagonisti di comportamenti discriminatori: "squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato". Per arrivare a un provvedimento di questo tipo, però, bisognerebbe dimostrare che Acerbi abbia effettivamente pronunciato frasi razziste: non basterebbero le (ripetiamo, a scanso di equivoco) accuse di Juan Jesus, peraltro dedotte da un labiale, ma una prova concreta, molto difficile da ottenere come è facile immaginare, che siano davvero state dette.