Maglia speciale e Juan Jesus capitano contro l'Atalanta? Deciderà Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it

Possibile novità contro l'Atalanta. Non è da escludere, scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola, che in occasione della prossima sfida interna degli azzurri di sabato, venga indossata una maglia con la scritta #IostoconJJ, e consegnata all'ex Roma anche la fascia da capitano. Deciderà pure il tecnico Francesco Calzona, di rientro oggi dalla Slovacchia dopo la sosta conclusa con l'1-1 in amichevole al cospetto della Norvegia di Haaland.