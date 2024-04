Napoli-Frosinone, Maradona quasi sold-out: il dato sui tifosi ospiti

Al momento, secondo quanto riferito da TuttoFrosinone, sono invece 387 i tagliandi venduti tra i tifosi giallazzurri.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è vicinissimo al sold-out per Napoli-Frosinone, match valido per la 32a giornata di Serie A Tim, in programma domenica 14 aprile alle ore 12.30.

Già esauriti i settori Curve, Distitnti, Tribuna Nisida ed al momento restano pochissimi tagliandi di Tribuna Posillipo. Al momento, secondo quanto riferito da TuttoFrosinone, sono invece 387 i tagliandi venduti tra i tifosi giallazzurri.