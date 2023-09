Napoli-Lazio, tutti i precedenti in Serie A e B: i numeri sorridono agli azzurri

TuttoNapoli.net

Partiamo da un record… negativo: in casa Lazio mai sono stati zero i punti conquistati dopo tre giornate di Serie A con la formula del girone unico.

Per evitare questo incubo, pertanto, i biancocelesti dovranno fare risultato a Napoli contro i campioni d’Italia in carica.

In Campania sono 68 gli incontri disputati fra Serie A e cadetteria. La contabilità racconta di 34 successi azzurri, 22 segni X, 12 vittorie biancocelesti, 116 gol marcati dai locali contro le 70 reti fatte dagli ospiti.

L’anno scorso dopo un’assenza piuttosto lunga ci scappò il segno 2 in schedina. Alla 25esima giornata Vecino siglò l’1-0 per gli Aquilotti. Si trattò del primo KO interno per gli allora uomini di Spalletti. Poi sarebbe arrivato anche quello contro il Milan.

Comunque, a fine torneo arrivò il terzo, storico scudetto tricolore.

Da segnalare che Napoli-Lazio nell’ultimo periodo non s’è certo fatta mancare i gol. Ne rintracciamo ben 6 nelle annate 2013-2014 (4-2) e 2014-2015 (2-4), ma nel 2020-2021 furono nientemeno che 7 (5-2).

Dopo le prime due giornate la classifica di Serie A recita: Napoli a 6 punti (2V – 0X – 0P con 5GF e 1GS), 3 al San Paolo – Maradona (1V – 0X – 0P con 2GF e 0GS); Lazio a quota zero (0V – 0X – 2P con 1GF e 3GS) con in esterna il KO subito in rimonta a Lecce (0V – 0X – 1P con 1GF e 2GS).

Attenzione: Victor Osimhen è uno dei sette calciatori di questo campionato andato a segno sia alla prima che alla seconda giornata. Al contrario Ciro Immobile dopo il solito centro all’esordio in Serie A, nell’ultimo turno contro il Genoa (sua ex squadra) non è riuscito a lasciare il segno.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

68 incontri disputati

34 vittorie Napoli

22 pareggi

12 vittorie Lazio

116 gol fatti Napoli

70 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

Napoli-Lazio 3-0, 31° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI

Napoli-Lazio 0-1, 25° giornata 2022/2023