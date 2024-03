Nessuno si è posto questa domanda: una scelta dirà molto sul futuro di Acerbi

Francesco Acerbi assolto. Nessuna squalifica per lui ma questo non vuol dire che non abbia mai pronunciato determinate frasi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Acerbi assolto. Nessuna squalifica per lui ma questo non vuol dire che non abbia mai pronunciato determinate frasi. Anzi. Tutti o quasi sono convinti che lui quelle frasi le abbia pronunciate. Ma senza prove o testimoni non era possibile fermarlo per dieci turni. Ora il dubbio è un altro. Come ripartirà Acerbi?

Ma soprattutto: andrà agli Europei? E, ancora, l'Inter continuerà con lui oppure no? Il suo contratto è in scadenza nel 2025, già da giorni si parlava di possibile addio in caso di squalifica. Siamo curiosi di capire se ci sarà comunque divorzio oppure no. Così come siamo curiosi di capire come Spalletti si comporterà con lui in chiave Europei.