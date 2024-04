Occhio al giallo: in tre rischiano di saltare la Roma per squalifica

Occhio al giallo in vista dell'Empoli perché dopo ci sarà la Roma al Maradona

Occhio al giallo in vista dell'Empoli perché dopo ci sarà la Roma al Maradona. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo nella partita in trasferta contro l'Empoli, in programma sabato 20 aprile alle ore 18, salterebbero la successiva sfida casalinga contro la Roma.