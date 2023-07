SONDAGGIO - Il Napoli è in ritardo sul mercato? Vota anche tu!

Il Napoli ha chiuso la prima parte della preparazione estiva in Trentino e venerdì partirà per Castel di Sangro per il secondo ritiro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha chiuso la prima parte della preparazione estiva in Trentino e venerdì partirà per Castel di Sangro per il secondo ritiro. Eccezion fatta per la riconferma del prestito di Gollini e l’ingaggio in prospettiva futura di Caprile, a meno di un mese dall’inizio del campionato gli azzurri non hanno ancora fatto acquisti. Il primo obiettivo di De Laurentiis è tenere tutti i protagonisti dello Scudetto ed è pienamente concentrato sui rinnovi di Osimhen e Zielinski e attento alla situazione di Lozano.

Allo stesso tempo insieme al direttore sportivo Meluso e allo scouting sta valutando con attenzione tutti i profili in entrata prima di affondare il colpo. Al momento, numericamente parlando, manca il sostituto di Kim e un centrocampista al posto di Ndombele. Secondo te il Napoli è in ritardo sul mercato? Clicca qui per votare anche tu!