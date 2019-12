SSC Napoli comunica: "Biglietti per Udine solo ai residenti in provincia di Napoli con tessera"

Queste le informazioni utili per i tifosi azzurri che seguiranno Udinese-Napoli al Friuli, match in programma sabato alle ore 18. La vendita dei biglietti per i residenti nella Provincia di Napoli è riservata ai soli possessori di tessera di fidelizzazione della S.S.C. Napoli. Il prezzo del tagliando è di 25 euro.

Il Settore Ospiti sarà in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

I taglianti del Settore Ospiti sono disponibili nelle rivendite Listicket e sul sito sport.ticketone.it

I cancelli apriranno 2 ore prima dell’inizio della gara.