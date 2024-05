Stagione finita per l'azzurrino Ambrosino al Catanzaro: l'esito degli esami

Con questa nota il club calabrese ha confermato i sospetti emersi al momento dell’infortunio subito dall’attaccante di proprietà del Napoli

TuttoNapoli.net

L’US Catanzaro 1929 comunica che gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Giuseppe Ambrosino hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimbranoso della coscia destra con parziale interessamento dell’aponeurosi. Il recupero è previsto in 30/40 giorni”.

Con questa nota il club calabrese ha confermato i sospetti emersi al momento dell’infortunio subito dall’attaccante di proprietà del Napoli nella sfida di ieri contro la Ternana. Una brutta tegola per mister Vivarini che dunque dovrà fare a meno del classe 2003, dopo aver perso D’Andrea e Ghion, per i play off che valgono la promozione in Serie A.