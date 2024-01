Supercoppa Italiana, premi triplicati: quanto guadagnano Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina

La prima Supercoppa Italiana con il format della Final Four avrà un montepremi più alto rispetto alla versione precedente.

La prima Supercoppa Italiana con il format della Final Four, che andrà in scena dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita, avrà un montepremi più alto rispetto alla versione precedente: si passa da un guadagno di 7,5 milioni di euro a 23 milioni di euro, di cui 16,2 alle squadre partecipanti, che sono Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Alle semifinaliste perdenti, 1,6 milioni di euro a squadra. Alla finalista, 5 milioni di euro. Alla vincitrice, 8 milioni di euro.