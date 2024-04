CLASSIFICA - Ennesima occasione cestinata: ora anche l'EL è un miraggio

Il Napoli cestina l'ennesima occasione di fare un passo in avanti: ora anche l'EL è un miraggio, con il 7° posto della Lazio distante ben 5 punti

Il Napoli cestina l'ennesima occasione di fare un passo in avanti, mentale e in classifica. Per l'ennesima volta i carnefici sono gli stessi azzurri: ingenuità e dormite difensive regnano sovrane. Ora anche l'Europa League diventa un miraggio, con il settimo posto presidiato dalla Lazio distante ben 5 punti, e la Fiorentina a -2 che ha due partite in meno per compiere il sorpasso che farebbe scivolare i partenopei persino al nono posto.