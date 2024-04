TABELLA - Il Napoli domina, ma non vince: 3,8xG e 27 tiri a 10

Il Napoli ancora una volta si fa male con le proprie mani: lo testimoniano i dati. Gli azzurri hanno prodotto più del doppio rispetto alla Roma

Nella gara di oggi contro la Roma, il Napoli cestina l'ennesima occasione di fare un passo in avanti, mentale e in classifica. Per l'ennesima volta i carnefici sono gli stessi azzurri: ingenuità e dormite difensive regnano sovrane, così come le tantissime occasioni da rete sciupate.

Lo testimoniano i dati in tabella: gli uomini di Calzona hanno prodotto più del doppio rispetto ai giallorossi in quanto a gol attesi (3,80xG contro 1,75xG). Anche le statistiche sulle conclusioni confermano l'andazzo del match praticamente a senso unico: sono 27 i tiri del Napoli di cui 9 in porta. Gli uomini di De Rossi invece ci hanno provato solo 10 volte, centrando lo specchio in 4 occasioni.