UFFICIALE - Udinese, Cannavaro perde due uomini: anche Payero salterà il Napoli

Otto ammoniti per l'Udinese, che pareggia 1-1 al Dall'Ara col Bologna. La squadra di Fabio Cannavaro perde due uomini per il Monday Night della 35ª giornata di Serie A di lunedì prossimo contro il Napoli. Oltre a Nehuen Perez, salterà la sfida di Udine anche l'autore del gol friulano di oggi Payero, ammonito all'81' per un fallo su Kristiansen. Anche il centrocampista era diffidato.