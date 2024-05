Un'agenzia per il controllo dei conti? Stasera riunione della FIGC tra le componenti federali

Questa sera ci sarà una riunione della FIGC tra i presidenti delle componenti federali in merito alla paventata - per ora - agenzia per il controllo dei conti

Questa sera ci sarà una riunione della FIGC tra i presidenti delle componenti federali in merito alla paventata - per ora - agenzia per il controllo dei conti nel calcio. È quanto emerso da fonti federali che spiegano, inoltre, come è possibile ci siano dei comunicati dopo il summit che avverrà questa sera.

Le parole del Ministero dello Sport di ieri. "La bozza con l'articolo di legge che prevede la creazione dell'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche non verrà riscritta. Ci saranno solo modifiche fisiologiche ma la sostanza non cambierà. Il presidente della Figc, Gravina, era al corrente da tempo del lavoro svolto sull'ideazione di tale Agenzia. Dunque l'impianto di fondo resterà quello ma con alcuni accorgimenti se dal dibattito pubblico o istituzionale dovessero emergere idee valide. Il decreto correttivo introdotto nell'estate del 2023 prevede con legge statale che i controlli economico-finanziari debbano essere tempestivi ed efficaci e che solo i provvedimenti finali spettino alle federazioni".

L'idea è quella della creazione di un'agenzia indipendente che andrebbe a sostituire la Covisoc in sede di controllo bilanci e costi dei club, ma la decisione finale su ammissione o no dei club ai campionati spetterebbe sempre al consiglio federale.