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Americani in pressing, Il Mattino: "La concretezza di ADL e i sogni degli americani"
Il quotidiano evidenzia come Aurelio De Laurentiis continui a rappresentare una garanzia di solidità e progettualità per il club
Il Mattino apre l'edizione dell'8 giugno 2026 con un focus sul futuro del Napoli e sulle prospettive di crescita del club azzurro: "Il Napoli, la concretezza di De Laurentiis e i sogni degli americani". Nel fondo firmato da Francesco De Luca si parte dalle dichiarazioni rilasciate a Bloomberg da Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano e proprietario del Campobasso Calcio, che ha confermato l'interesse di investitori statunitensi verso il Napoli.
Rizzetta in pressing, ma ADL non vuole vendere
Tuttavia, il quotidiano evidenzia come Aurelio De Laurentiis continui a rappresentare una garanzia di solidità e progettualità per il club, mantenendo salda la guida della società nonostante le voci e le attenzioni provenienti dall'estero.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Copertina Rizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…” di Daniele Rodia
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