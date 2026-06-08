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Americani in pressing, Il Mattino: "La concretezza di ADL e i sogni degli americani"

Americani in pressing, Il Mattino: "La concretezza di ADL e i sogni degli americani"
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il quotidiano evidenzia come Aurelio De Laurentiis continui a rappresentare una garanzia di solidità e progettualità per il club

Il Mattino apre l'edizione dell'8 giugno 2026 con un focus sul futuro del Napoli e sulle prospettive di crescita del club azzurro: "Il Napoli, la concretezza di De Laurentiis e i sogni degli americani". Nel fondo firmato da Francesco De Luca si parte dalle dichiarazioni rilasciate a Bloomberg da Matt Rizzetta, imprenditore italo-americano e proprietario del Campobasso Calcio, che ha confermato l'interesse di investitori statunitensi verso il Napoli.

Rizzetta in pressing, ma ADL non vuole vendere

Tuttavia, il quotidiano evidenzia come Aurelio De Laurentiis continui a rappresentare una garanzia di solidità e progettualità per il club, mantenendo salda la guida della società nonostante le voci e le attenzioni provenienti dall'estero.