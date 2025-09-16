Gazzetta sul City: "Gigio e Haaland, Guardiola rinnega la rivoluzione"

La Gazzetta dello Sport parla del Manchester City, prossimo rivale del Napoli per l'esordio della fase campionato di Champions League, e fa riferimento alle novità tattiche di Guardiola che con Donnarumma in porta e Haaland centravanti ha in parte anche smentito alcune sue teorie del passato, rinnega - si legge - la sua stessa storica rivoluzione: "Il centravanti meno falso della storia, che ha già segnato un gol allo United e ne segnerà un altro (5 nelle prime 4 giornate di Premier) omaggia il portiere cacciato da Luis Enrique perché usava male i piedi.

Ora i due sono al servizio di Guardiola, che brevettò il falso nueve e al Bayern Monaco chiese il permesso di schierare Neuer a centrocampo. Ha rinnegato la rivoluzione, ha rimesso a posto i pianeti e le funzioni. Ofelè fa el to mesté. Oggi vuole un vero 9 che faccia gol e un portiere che pari con le mani. I grandi pensatori non hanno dogmi, solo buone idee che adeguano allo spirito del tempo, come si fa con i vestiti".