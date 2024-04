CdM - Se il Napoli fallisce con la Roma ADL può imporre ritiro fino a fine stagione

Il Napoli sarà impegnato domani nel big match di campionato contro la Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli sarà impegnato domani nel big match di campionato contro la Roma, in programma domenica alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Se contro i giallorossi non ci sarà un cambiamento nella prestazione e nel risultato, De Laurentiis potrebbe imporre il ritiro fino a fine campionato. Calzona anche vuole la svolta, il senso di responsabilità dei calciatori. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

L'allenatore azzurro si è espresso così sul ritiro: "No, due giorni di ritiro sono dovuti perché abbiamo bisogno di stare insieme più possibile. E' una scelta concordata con la società, sono stato d'accordo, stando lontano dalla famiglia può farti rendere conto che stiamo mancando, ad Empoli sotto tanti punti di vista, il ritiro è solo per stare insieme, non punitivo, ma produttivo".