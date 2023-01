Tmw - Napoli-Juve, le ultime di formazione: dubbio Zielinski-Elmas, tridente di certezze

Vigilia di Napoli-Juventus ricca di parole, quelle dei tecnici, ma non di novità: in casa azzurra i dubbi di Spalletti riguardano i soliti noti

Fonte: Tuttomercatoweb

Vigilia di Napoli-Juventus ricca di parole, quelle dei tecnici, ma non di novità: in casa azzurra i dubbi di Spalletti riguardano i soliti noti e i soliti ruoli, mentre davanti i tifosi partenopei si aspettano una reazione da Kvaratskhelia dopo un inizio di 2023 non in linea con quanto mostrato nel 2022 e confidano nel solito incontenibile Osimhen.

La formazione: Mario Rui, Rrahmani e Zielinski verso la titolarità

Luciano Spalletti deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi in vista del big match. A caccia di una maglia da titolare ci sono Olivera, Juan Jesus ed Elmas ma in questo momento sembrano leggermente avanti Mario Rui, Rrahmani e Zielinski. Nel 4-3-3 di Spalletti spazio dunque a Meret con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa. A centrocampo Lobotka in regia con Anguissa e Zielinski ad agire ai suoi lati, mentre in attacco sembra scontata la conferma del tridente Politano, Kvaratskhelia e Osimhen.