Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli ha un ultima missione: salvare la stagione dal disastro economico e tecnico. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nel giorno della sfida all'Inter a San Siro: "Prima di farsi sfilare lo scudetto della maglia, e lasciare che l’Inter lo cucia meritatamente sulle proprie, il Napoli ha una ed una sola missione: tentare disperatamente di salvare la propria stagione dal disastro – economico e tecnico – e provare a proiettarla in quell’universo luccicante che gli è appartenuto per un bel po’.

Il Napoli che ha rifatto la Storia e l’ha scandita a modo suo, riempiendo di bellezza quel torneo che ha avuto un solo padrone – se stesso – è sparito da parecchio, in pratica non s’è mai visto: però con Calzona è imbattuto in campionato (due vittorie e due pareggi), è reduce dalla delusione di Barcellona ma grazie al Milan, alla Roma, all’Atalanta e alla Fiorentina può pensare di agganciarsi alla Champions, che potrebbe spalancargli le porte con un quinto posto danaroso e pure prestigioso".