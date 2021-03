PRIMA PAGINA - CdS: "Allegri tentato da De Laurentiis"

L'edizione odierna del Corriere dello Sportapre stamane con il titolo: "Pirlo all'angolo". Il tecnico bianconero avrebbe ricevuto un ultimatum dalla società: non basterebbe la qualificazione Champions, la Juventus deve svoltare. Altrimenti sarà addio a fine stagione. Dopo il tonfo con il Benevento, solo una svolta totale della squadra può salvare la panchina del tecnico bianconero.

Nazionale in allarme per gli interisti - Partirà giovedì da Parma la rincorsa della Nazionale verso i prossimi Mondiali, ma il Covid tiene in ansia il CT Mancini, che ancora non sa se potrà contare sui tre interisti Bastoni, Barella e Sensi. Si attende il via libera dell'autorità sanitaria.



Napoli, Roma o la Nazionale: Allegri in pista - Con tutta probabilità, dalla prossima stagione Massimiliano Allegri tornerà ad allenare. Ma dove? E' tentato da De Laurentiis e dai Friedkin, ma se l'Europeo dell'Italia fosse un flop, potrebbe diventare CT. Ancora pochi mesi e poi Allegri tornerà in sella, dopo i due anni di pausa.