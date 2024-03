PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Vinicius, muro su Juan Jesus”

“Vinicius, muro su Juan Jesus”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Vinicius, muro su Juan Jesus”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dopo l'assoluzione di Acerbi, l'attaccante di Ancelotti ha voluto telefonare al difensore del Napoli. In Spagna sta portando avanti da tempo una dura battaglia contro ogni forma di razzismo". Al centro ampio spazio all'Inter: "Una speranza. Oaktree ha la soluzione: ora Zhang all'angolo". In taglio basso Tonali, indagato dalla Premier League per scommesse.