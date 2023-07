PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Frattesi, l'Inter fa centro"

"Frattesi, l'Inter fa centro". Questa l'apertura della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che dedica ampio spazio al colpo dei nerazzurri

"Frattesi, l'Inter fa centro". Questa l'apertura della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che dedica ampio spazio al colpo dei nerazzurri, che ieri hanno chiuso per l'acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. "Marotta scavalca tutti e ottiene il sì. Al Sassuolo Mulattieri e 27 milioni", prosegue il quotidiano a centro pagina.

"Milan, pressing su Reijnders" - Spazio anche al Milan in taglio basso, con l'operazione Reijnders che prosegue. I rossoneri continuano a spingere per il centrocampista dell'AZ, possibile nuovo rinforzo per la mediana di Pioli.

"Allegri e Giuntoli sono d'accordo, serve Milinkovic" - La nuova Juventus riparte da Cristiano Giuntoli e dal mercato potrebbe arrivare il centrocampista della Lazio. La Gazzetta dello Sport individua il serbo come il colpo desiderato dai bianconeri, che continuano a seguire anche Domenico Berardi.