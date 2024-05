Repubblica - Pioli al Napoli? C'è una certezza da non sottovalutare

Certo, Stefano Pioli lascerà il Milan, è scontato ormai. Ma è altrettanto certo che non rinuncerà al suo ultimo anno di ingaggio in rossonero

© foto di www.imagephotoagency.it

Certo, Stefano Pioli lascerà il Milan, è scontato ormai. Ma è altrettanto certo che non rinuncerà al suo ultimo anno di ingaggio in rossonero. Quindi o buonuscita o resterà fermo. Questo, in soldoni, quanto raccontato oggi in edicola da La Repubblica:

“È legato al Milan ancora per un’altra stagione, ma il suo ciclo in rossonero è finito. Attende un confronto con la dirigenza e poi eventualmente potrà prendere altri impegni. C’è una sola certezza: non rinuncerà ai 4,5 milioni netti che il Milan dovrà versargli fino a giugno 2025”