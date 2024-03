Castel Volturno, il report dell'allenamento: Osimhen ha svolto metà seduta in gruppo

Migliorano le condizioni di Osimhen, che ha svolto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo

Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A.

Migliorano le condizioni di Victor Osimhen, che ha svolto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Di rientro dalla tournéè con l'Italia capitan Di Lorenzo, Raspadori e Meret, in attesa di Kvaratskhelia e Zielinski che oggi giocheranno i play-off per l'accesso al prossimo Europeo.

La nota del club: "Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di forza.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Meret, Di Lorenzo e Raspadori sono rientrati dagli impegni con la Nazionale e hanno svolto lavoro personalizzato di recupero".