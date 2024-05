Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: termina il 35° turno in Serie A. Si gioca anche in Premier e Ligue1

Oggi termina la 35ª giornata di Serie A, in programma gli ultimi due match. 06.05.2024 07:00 di Antonio Noto @antonio_noto vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net Oggi termina la 35ª giornata di Serie A, in programma gli ultimi due match. Alle 18.30 si affrontano all'Arechi Salernitana e Atalanta, chiude il turno il Monday Night al Blue Energy Stadium tra Udinese e Napoli. Si giocano anche i posticipi in Premier e Ligue 1. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv. 13.00 Empoli-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 15.00 Lecce-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 17.00 Torino-Sampdoria (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 18.00 Salernitana-Atalanta (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.00 Fiorentina-Juventus (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN 19.30 Norimberga-Lipsia (Bundesliga femminile) - DAZN 20.00 Al Ahli-Al Hilal (Saudi League) - LA7D 20.45 Udinese-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 21.00 Crystal Palace-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO 21.00 Lille-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO